  • الإثنين 14 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:29 ص
بحث متقدم
أنباء عن اختطاف "داعش" لـ 12 مصريا في سرت

عودة جثامين 20 مسيحيًا ذبحهم داعش في سرت

الإعلامي نشأت الديهي

الديهى لـ قيادى إخوانى: "مش عايزين نشوف وشك"

تذكرة المترو

لليوم الثالث.. الأمن يطوق محطات المترو

صلاح

بالصور.. "صلاح" يقتحم الصحف الانجليزية

الدولار يرتعش أمام الجنيه

ارتفاع جديد لأسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء

مرتضى منصور

مرتضى منصور: "احنا أمام كارثة كبرى بسبب هذا الأمر"

ممدوح حمزة

ممدوح حمزة يكشف مفاجأة عن مترو الأنفاق

الدولار والجنيه

نبوءة اقتصادية مرعبة لـ"أبو عرايس": اربطو الأحزمة

خيري رمضان

خبر صادم يعلنه خيري رمضان بخصوص تذاكر المترو

الإخوان المسلمين

أغرب ما قاله عمرو أديب بشأن المصالحة مع الإخوان

سر عفو الزمالك عن محمد إبراهيم

الرياضة

بالفيديو.. محمد إبراهيم يتعادل للزمالك أمام صن دوانز
محمد إبراهيم

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

سموحة يشارك في نهائي الكأس

#

شلبي: نجم الزمالك انتقل إلى الأهلي

#

«الاتحاد» يكشف مصير لاعبي الزمالك المعارين

#

الزمالك يعرض 20 مليون جنيه و«محمد إبراهيم وباسم» لضم صلاح محسن

قرر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك العفو عن قائد نادي الزمالك اللاعب محمد إبراهيم، بعد انتهاء مباراة كأس مصر غدًا الثلاثاء أمام سموحة.  

وأضاف "منصور" خلال مداخله هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير على فضائية "صدى البلد"، أن قرار العفو يأتي بعدما انتظم اللاعب الفترة الماضية وأدى تدريبات انفرادية داخل صالة الجيم، بالإضافة إلى تقديمه باعتذار عما بدر منه.

وكان محمد إبراهيم عقد جلسة قبل عدة أيام مع خالد جلال المدير الفني للزمالك وأيمن حافظ مدير الكرة اعتذر فيها، ومن ثم تم تصفية الأجواء قبل مباراة النهائي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسائل تذكرة المترو إلى الرئيس والنظام

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

دروس في المصالحة من مهاتير وأنور وعزيزة

فراج إسماعيل

القشة.. وظهر «الفقير»

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

(بنات زى الفل فى رمضان)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» يوسف الشريف لـ صلاح: "اعترف وشى حلو عليك"
» معلومات تجنبك الإعياء في رمضان
» كيف تحافظين على نضارة بشرتك فى رمضان؟
» سر عفو الزمالك عن محمد إبراهيم
» رسميا.. تعرف على طاقم حكام نهائي الكأس
» تعرف على حالة طقس اليوم
» تليجراف: صلاح تفوق على رونالدو وشيرر و سواريز .. فليحييه الجميع
» مفاجأة كبيرة تحدث هذا العام لجميع المسلمين أول يوم رمضان
» شاهد .. صورة سيلفي لزوجين تودي بحياة طفلتهما
» القبض على حارق الطيار "الكساسبة" .. هذه اعترافاته
» قيادات موالية للقذافي تعلن دعما الكامل لحفتر

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
فوانيس رمضان
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون