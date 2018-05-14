  • الإثنين 14 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:29 ص
بحث متقدم
أنباء عن اختطاف "داعش" لـ 12 مصريا في سرت

عودة جثامين 20 مسيحيًا ذبحهم داعش في سرت

الإعلامي نشأت الديهي

الديهى لـ قيادى إخوانى: "مش عايزين نشوف وشك"

تذكرة المترو

لليوم الثالث.. الأمن يطوق محطات المترو

صلاح

بالصور.. "صلاح" يقتحم الصحف الانجليزية

الدولار يرتعش أمام الجنيه

ارتفاع جديد لأسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء

مرتضى منصور

مرتضى منصور: "احنا أمام كارثة كبرى بسبب هذا الأمر"

ممدوح حمزة

ممدوح حمزة يكشف مفاجأة عن مترو الأنفاق

الدولار والجنيه

نبوءة اقتصادية مرعبة لـ"أبو عرايس": اربطو الأحزمة

خيري رمضان

خبر صادم يعلنه خيري رمضان بخصوص تذاكر المترو

الإخوان المسلمين

أغرب ما قاله عمرو أديب بشأن المصالحة مع الإخوان

المنيا

القبض على 30 مشتبها به خلال حملة أمنية بمزارع المنيا

قبلي وبحري

امن المنيا
امن المنيا

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

التحفظ على 20 قطعة سلاح و313 طلقة نارية خلال حملة أمنية بالمنيا

#

ضبط 22 قطعة سلاح خلال حملة أمنية بالمنيا

#

سقوط مسجل بـ18 كيلو بانجو في حملة بأسوان

#

ضبط 19 قطعة سلاح فى حملة أمنية بالمنيا

تويتر

كلب

وفاء

ألقت الأجزة الأمنية فى المنيا، القبض على 30 مشتبهًا بهم وتمشيط 11 مزرعة ومتهمين جنائيين بالصحراوي الغربي.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقي إخطارًا من اللواء منتصر عويضة مدير مباحث المديرية بشن حملة مكبرة بالتنسيق مع ادارة البحث الجناءي وقطاع الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي، لإجراء عملية تمشيط موسعة بالطريق الصحراوي الغربي بالمنطقة الحدودية التي تربط المنيا بمحافظتي الوادي الجديد وأسيوط.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسائل تذكرة المترو إلى الرئيس والنظام

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

دروس في المصالحة من مهاتير وأنور وعزيزة

فراج إسماعيل

القشة.. وظهر «الفقير»

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

(بنات زى الفل فى رمضان)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» يوسف الشريف لـ صلاح: "اعترف وشى حلو عليك"
» معلومات تجنبك الإعياء في رمضان
» كيف تحافظين على نضارة بشرتك فى رمضان؟
» سر عفو الزمالك عن محمد إبراهيم
» رسميا.. تعرف على طاقم حكام نهائي الكأس
» تعرف على حالة طقس اليوم
» تليجراف: صلاح تفوق على رونالدو وشيرر و سواريز .. فليحييه الجميع
» مفاجأة كبيرة تحدث هذا العام لجميع المسلمين أول يوم رمضان
» شاهد .. صورة سيلفي لزوجين تودي بحياة طفلتهما
» القبض على حارق الطيار "الكساسبة" .. هذه اعترافاته
» قيادات موالية للقذافي تعلن دعما الكامل لحفتر

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
فوانيس رمضان
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون