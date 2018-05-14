سموحة يشارك في نهائي الكأس

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أعلن محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة، عن تراجع مجلس إدارة النادي بعدم خوض مباراة نهائي الكأس أمام الزمالك، حرصًا على مصلحة مصر أولاً وحتى لا نصدر مشاكل للدولة.

وأضاف "عامر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق ببرنامج "الحريف" على فضائية "دى أم سي سبورت"، أن ما أحزنه هو موافقة اتحاد الكرة على استقدام طاقم تحكيم أجنبى في البداية ثم تراجع، إلا أنه كرجل دولة بصفته رئيسًا للجنة الشباب بمجلس الشعب رضخ لقرار الأغلبية لمجلس الإدارة بخوض اللقاء. 

واختتم رئيس سموحة قائلاً: "لن نتنازل عن حقوقنا، ولن نفطر في حق سموحة، مؤكدًا أن الفريق جاهز للنهائى وأن المجلس بالإجماع سيحضر اللقاء من الملعب".


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