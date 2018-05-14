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اليوم محاكمة 51 متهمًا فى أحداث تظاهر بسمالوط

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تستأنف محكمة جنايات المنيا اليوم الإثنين، برئاسة المستشار معوض محمد محمود، تأجيل محاكمة 51 متهمًا فى أحداث تظاهر بمركز سمالوط.  

وقال محمد الكسار عضو هيئة الدفاع عن  المتهمين إن المحكمة سوف تستمع إلى مرافعة الدفاع عن بعض المتهمين  فى القضية التى تعود إلى شهر أبريل عام 2014 والمتهم فيها 51 شخصًا بينهم متهم واحد فقط محبوس على ذمة القضية.

 وقد أحالت النيابة العامة المتهمين للجنايات  فى شهر  مايو 2015، وشمل أمر الإحالة أن المتهمين ينتمون إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب، والدعوة للتظاهر بدون ترخيص من الجهات المختصة.

  

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