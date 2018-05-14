» يوسف الشريف لـ صلاح: "اعترف وشى حلو عليك"

14 مايو 2018 - 10:31 ص

هنأ الفنان المصرى يوسف الشريف، لاعب المنتخب المصرى محمد صلاح، المحترف بين صفوف نادى ليفربول الإنجليزى وذلك بمناسبة فوزه بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى لموسم عام 2017 /2018.

وقال الشريف خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "مبروك النهاردة كمان جائزتين وبكدة يبقى حصد 35 جايزة شخصية.. ده غير الرقم القياسي التاريخي اللي اتضرب.. الله أكبر بسم الله ما شاء الله أعترف وشي حلو عليك".

ومن جانبهم علق نشطاء موقع التواصل الاجتماعى على المنشور، فقال أحمد يونس مستعرضًا صورة تجمع بين محمد صلاح وزوجته: "خدى الجايزة دى يا أم مكة حافظى عليها لغاية ما اجيب الباقى".

وأضافت يارا قائلة: "ما شاء الله ربنا يحفظك"

وتابع ياسرعادل: "صلاح هو فخر بلدنا".