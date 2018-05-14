  • الإثنين 14 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:28 ص
بحث متقدم
أنباء عن اختطاف "داعش" لـ 12 مصريا في سرت

عودة جثامين 20 مسيحيًا ذبحهم داعش في سرت

الإعلامي نشأت الديهي

الديهى لـ قيادى إخوانى: "مش عايزين نشوف وشك"

تذكرة المترو

لليوم الثالث.. الأمن يطوق محطات المترو

صلاح

بالصور.. "صلاح" يقتحم الصحف الانجليزية

الدولار يرتعش أمام الجنيه

ارتفاع جديد لأسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء

مرتضى منصور

مرتضى منصور: "احنا أمام كارثة كبرى بسبب هذا الأمر"

ممدوح حمزة

ممدوح حمزة يكشف مفاجأة عن مترو الأنفاق

الدولار والجنيه

نبوءة اقتصادية مرعبة لـ"أبو عرايس": اربطو الأحزمة

خيري رمضان

خبر صادم يعلنه خيري رمضان بخصوص تذاكر المترو

الإخوان المسلمين

أغرب ما قاله عمرو أديب بشأن المصالحة مع الإخوان

بلاغ ضد حازم عبد العظيم بتهمة الدعوة للتظاهر

قضايا وحوادث

الدكتور حازم عبد العظيم
الدكتور حازم عبد العظيم

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

"عبد العظيم" يكشف سرًا بشأن عمرو أديب

#

حازم عبد العظيم: أعتذر لـ6 إبريل

#

عبد العظيم: "أطلقوا سراح الإخوان وعنان".. ونافعة يرد

#

بلاغ يتهم حازم عبد العظيم بإهانة الرئيس

الدولة

حازم عبد العظيم

التظاهر والاحتجاجات

الهجوم على الدولة

تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد حازم عبد العظيم لدعوته للتظاهر والاحتجاجات.

وقال صبرى، إن حازم دائم الهجوم على الدولة والتطاول البذيء الفج علي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة بعد أن اعتقد بغباء فكره الشديد قدرته علي إسقاط الدولة، نشطاء السبوبة هم من يستغلون أي موقف ويقومون بالهجوم على الدولة فليس عندهم أسهل من أن يقوموا بالصيد في الماء العكر ويروجون ما يتمنونه على مواقع التواصل الاجتماعي الذي ليس له أدنى علاقة بخوفهم على مصلحة المواطن كما يدعون ولكنها خطة متزامنة وتدوينات متشابهة تطلق في وقت واحد تطالب المواطنين بأفعال تستهدف هدم الدولة وإتاحة الفرصة لدول أجنبية في فرض سيناريوهات لتلك البلد دون غرض سوى تحقيق مصالح شخصية والانتقام من النظام الذي فوت عليهم الأموال والمناصب التي أرادوا الحصول عليها ولو كان الثمن تقديم أبناء الشعب لقمة سائغة للإرهاب.

وذكرت الدعوى أن حازم عبد العظيم كتب على صفحته الشخصية بموقع "تويتر" قال فيها :"في دعوى الإضراب ومقاطعة المترو يوم 11 إلى 15 مايو القادم النظام ممكن يجيلوا إسهال وتبول لا إرادي لو نجحت مش عشان الخسارة المادية السلطة غنية ومعاها فلوس ممكن تعوض أي خسارة الخطورة بالنسبة لهم هو الرعب أن الشعب يرفع رأسه تاني ويقول لا بعد أن كسروا كرامته وضمنوا انبطاحه وسكوته"، وهذه ليست المرة الأولى التي يخرج فيها بتلك التصريحات فهو دائم الخروج بمثل تلك التحريضات على مؤسسات الدولة والتحريض ضدها والاستجابة السريعة مع جماعة الإخوان ودعاة التخريب والفوضى والتي تستغلها تلك الجماعة في تأجير مواطنين للتظاهر والإضراب والفوضى.

وأضاف صبري أن ما قاله حازم عبد العظيم يشكل دعوة صريحة على التظاهر والاحتجاج مما ينتج عنه زعزعة استقرار البلاد فالمعروف عنه معاداته للدولة وأنه هرب خارج البلاد متخذا القنوات المعادية لمصر منبرا له لمهاجمة الدولة ومؤسساتها، وطلب صبري تحقيق الواقعة وإحالة حازم عبد العظيم إلى المحاكمة الجنائية وقدم حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسائل تذكرة المترو إلى الرئيس والنظام

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

دروس في المصالحة من مهاتير وأنور وعزيزة

فراج إسماعيل

القشة.. وظهر «الفقير»

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

(بنات زى الفل فى رمضان)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» يوسف الشريف لـ صلاح: "اعترف وشى حلو عليك"
» معلومات تجنبك الإعياء في رمضان
» كيف تحافظين على نضارة بشرتك فى رمضان؟
» سر عفو الزمالك عن محمد إبراهيم
» رسميا.. تعرف على طاقم حكام نهائي الكأس
» تعرف على حالة طقس اليوم
» تليجراف: صلاح تفوق على رونالدو وشيرر و سواريز .. فليحييه الجميع
» مفاجأة كبيرة تحدث هذا العام لجميع المسلمين أول يوم رمضان
» شاهد .. صورة سيلفي لزوجين تودي بحياة طفلتهما
» القبض على حارق الطيار "الكساسبة" .. هذه اعترافاته
» قيادات موالية للقذافي تعلن دعما الكامل لحفتر

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
فوانيس رمضان
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون