بلاغ ضد حازم عبد العظيم بتهمة الدعوة للتظاهر

14 مايو 2018 - 10:34 ص

تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد حازم عبد العظيم لدعوته للتظاهر والاحتجاجات.

وقال صبرى، إن حازم دائم الهجوم على الدولة والتطاول البذيء الفج علي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة بعد أن اعتقد بغباء فكره الشديد قدرته علي إسقاط الدولة، نشطاء السبوبة هم من يستغلون أي موقف ويقومون بالهجوم على الدولة فليس عندهم أسهل من أن يقوموا بالصيد في الماء العكر ويروجون ما يتمنونه على مواقع التواصل الاجتماعي الذي ليس له أدنى علاقة بخوفهم على مصلحة المواطن كما يدعون ولكنها خطة متزامنة وتدوينات متشابهة تطلق في وقت واحد تطالب المواطنين بأفعال تستهدف هدم الدولة وإتاحة الفرصة لدول أجنبية في فرض سيناريوهات لتلك البلد دون غرض سوى تحقيق مصالح شخصية والانتقام من النظام الذي فوت عليهم الأموال والمناصب التي أرادوا الحصول عليها ولو كان الثمن تقديم أبناء الشعب لقمة سائغة للإرهاب.

وذكرت الدعوى أن حازم عبد العظيم كتب على صفحته الشخصية بموقع "تويتر" قال فيها :"في دعوى الإضراب ومقاطعة المترو يوم 11 إلى 15 مايو القادم النظام ممكن يجيلوا إسهال وتبول لا إرادي لو نجحت مش عشان الخسارة المادية السلطة غنية ومعاها فلوس ممكن تعوض أي خسارة الخطورة بالنسبة لهم هو الرعب أن الشعب يرفع رأسه تاني ويقول لا بعد أن كسروا كرامته وضمنوا انبطاحه وسكوته"، وهذه ليست المرة الأولى التي يخرج فيها بتلك التصريحات فهو دائم الخروج بمثل تلك التحريضات على مؤسسات الدولة والتحريض ضدها والاستجابة السريعة مع جماعة الإخوان ودعاة التخريب والفوضى والتي تستغلها تلك الجماعة في تأجير مواطنين للتظاهر والإضراب والفوضى.

وأضاف صبري أن ما قاله حازم عبد العظيم يشكل دعوة صريحة على التظاهر والاحتجاج مما ينتج عنه زعزعة استقرار البلاد فالمعروف عنه معاداته للدولة وأنه هرب خارج البلاد متخذا القنوات المعادية لمصر منبرا له لمهاجمة الدولة ومؤسساتها، وطلب صبري تحقيق الواقعة وإحالة حازم عبد العظيم إلى المحاكمة الجنائية وقدم حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه .