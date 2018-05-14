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أنباء عن اختطاف "داعش" لـ 12 مصريا في سرت

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مسئول ليبي:

عودة جثامين 20 مسيحيًا ذبحهم داعش في سرت

عرب وعالم

أنباء عن اختطاف "داعش" لـ 12 مصريا في سرت
أنباء عن اختطاف "داعش" لـ 12 مصريا في سرت

وكالات

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كشف مسئول أمني ليبي، عن أن جثث 20 مسيحيا مصريا قتلوا عام 2015 على يد تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في معقلها السابق بمدينة سرت الليبية، ستعود اليوم الاثنين إلى مصر.

وتم العثور على الجثث في أكتوبر  الماضي بعد استعادة المنطقة المدفونة بها من قبضة التنظيم المتشدد.

وكان تسجيل فيديو للواقعة أظهر قطع رؤوس المسيحيين العشرين على شاطئ في فبراير 2015 وكانوا يرتدون ملابس برتقالية.

وذكر مسؤول ليبيا أن الجثث ستنقل بالطائرة من مدينة مصراتة في غرب ليبيا إلى مصر وأضاف أن أحد الضحايا من غانا.

وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” على سرت عام 2015 وفقد المدينة أواخر العام الماضي بعد هزيمته على يد قوات محلية مدعومة بضربات جوية أمريكية.


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