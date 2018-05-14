» معلومات تجنبك الإعياء في رمضان

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يعاني الكثيرون أثناء الصيام من الإعياء بسبب قلة المياه، ومما يؤثر بصورة سلبية علي تصرفات الصائم وربما تعيقه عن أداء عمله.

تقول الدكتورة داليا نبيل سالم استشارية التغذية العلاجية وأمراض السمنة بطب عين شمس، إن حالات الإعياء والتي قد تصل في بعض الحالات إلى الإغماء تحدث أثناء الصيام لسببين:

أولا.. نقص نسبة السكر في الدم ولتجنب هذه الحالات فإنه يُنصح بإتباع نظام غذائي طوال أيام رمضان يتمثل في أن يشتمل السحور على أكلات من الألياف والسكريات بطيئة الحرق مثل الخبز والبقسماط والبليلة.

 كما يُنصح بعدم تناول الحلوى عند السحور لأنها تُحدث ارتفاعا وانخفاضا سريعا لمعدل السكر في الدم، مما يؤدي لحدوث نقص في السكر طوال ساعات النهار والإحساس بالجوع.

ثانيا الإحساس بالجفاف بسبب نقص السوائل، لذلك يجب الإقلال بشكل تدريجي من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل: الشاي والقهوة والمشروبات الغازية، لأنها تعد من مدرات البول وتؤدي إلى فقدان الجسم للماء، وينصح بعدم تناول هذه المشروبات عند السحور، وكذلك عدم الاعتماد على شرب كمية كبيرة من الماء عند السحور، واستبدال ذلك بتناول من كوب إلى كوبين من الماء كل ساعة من أذان المغرب حتى السحور.


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