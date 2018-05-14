نأمل التوصل لاتفاق يحمى العالم من النووى الإيرانى

14 مايو 2018 - 10:52 ص

صرح مايكل بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، بأنه حتى الآن تحاول القيادة السياسية الأمريكية الوصول إلى تسوية بشأن الوضع الإيرانى والذى يمثل خطرًا محدقًا بالمستقبل الأمريكى.

وقال بومبيو خلال حديث إعلامى لتليفزيون فوكس نيوز سانداى عرض خلال تغريدة على الحساب الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "ناقشت أمس أمر انسحابنا من خطة العمل الشاملة المشتركة والتي تسببت في سلوك إيران في اليمن ونمو حزب الله وبدا الأمر وكأن إيران تتمتع بحصانة. وبينما كانت الاتفاقية قائمة واصلت إيران مسيرتها عبر الشرق الأوسط، يمثل كل موقع نووي من المواقع التي يملكها الكوريون الشماليون والتي يمكن أن تشكل خطرًا على الشعب الأمريكي ويتم تدميره أو القضاء عليه أو تفكيكه أخبار سارة للشعب الأمريكي والعالم".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكى قائلا: "من المضحك أن نقول إن إيران تشعر بأنها أقل تقييدًا مما كانت عليه في خلال مشاركتنا في خطة العمل الشاملة المشتركة، مع أنها قامت في تلك الفترة بإطلاق الصواريخ على مطار يسافر عبره الأمريكيون يوميًا وأطلقوا الآن صواريخ على إسرائيل، لقد راقبت إيران أوروبا التي لم تفرض أي عقوبات على برنامجها الصاروخي في خلال خطة العمل المشتركة أعتقد أنه ينبغي على روحاني وظريف أن يوضحا لماذا تابعت إيران صولاتها في الشرق الأوسط فيما كانت هذه الاتفاقية قائمة، آمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق ناجح بالفعل في الأيام والأسابيع القادمة ليحمي العالم من السلوك الإيراني السيئ وليس من برنامجها النووي فحسب، بل من صواريخها وسلوكها الخبيث أيضا".