شاهد.. بهذه الطريقة احتفل "كاف" بـ"صلاح"

14 مايو 2018 - 10:52 ص

قدم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" التهنئة للاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي لحصوله على جائزة "الحذاء الذهبي" التي تمنح لهداف "البريميرليج"مساء أمس عقب انتهاء مباراته مع برايتون في الجولة الـ38 والأخيرة من المسابقة مساء أمس.

كما تم تتويجه مسبقًا بجوائز الأفضل في نادي ليفربول لهذا الموسم باختيار اللاعبين وتصويت الجماهير، وجائزة أفضل لاعب في إنجلترا من جانب رابطة النقاد.

ورفع محمد صلاح رصيده من الجوائز الفردية هذا الموسم إلى 35 جائزة، بعدما توج بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2017 – 2018 من جانب الشركة الراعية للمسابقة، وجائزة "جولدن سامبا" التي تمنحها جماهير ليفربول لأفضل لاعب في الفريق، بجانب جائزة هداف الدوري الإنجليزي خلال الساعات الماضية.

وسجل محمد صلاح هدفًا فى فوز ليفربول على برايتون برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما أمس، بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

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