» كيف تحافظين على نضارة بشرتك فى رمضان؟

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رمضان

الصيف

نضارة البشرة

يصاب الوجه أحيانًا في رمضان ببعض المشاكل بسبب قلة المياه، كمان أن عدم استخدام المكياج يظهر الوجه بشكل شاحب، لذلك يجب اتباع بعض الخطوات للمحافظة على البشرة نضرة.

غسيل البشرة:

أولاً عليك الحرص على غسل البشرة مرتين خلال اليوم، للتخلص من أثار الأتربة خاصة أن رمضان  يأتي في الصيف، واحرصي على اختيار الغسول المناسب لنوع بشرتك حتى يعطيها العناصر المرطبة التي يحتاجها.

الكريم الواقي من الشمس:

يجب أن تحرصي على وضع الكريم الواقي من الشمس الذي يحمي وجهك وكل أجزاء الجسم المعرضة للشمس، والتي تظهر الوجه بشكل مرهق ومتعب، ويفضل أن يكون بعامل حماية 50 SPF .

ترطيب الوجه:

حاولي ترطيب بشرتك على مدار اليوم باستخدام الكريم المرطب المناسب لها، وطبقيه على وجهك بحركات دائرية حتى تقومي بتنشيط الدورة الدموية في وجهك.

شرب الماء:

احرصي على تناول ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء في الفترة ما بين الإفطار والسحور، لحماية وجهك من الجفاف والحفاظ على مرونة البشرة.

ترطيب الشفاه:

احرصي على وضع زبدة الكاكاو  بعد الإفطار لتحافظي على شفتيكي من التشقق.


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