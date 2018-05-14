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«بلدنا جوت تالنت».. مبادرة لاكتشاف المواهب بالأقصر

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نظم مركز شباب المريس غرب الأقصر، مبادرة «بلدنا جوت تالنت» لاكتشاف المواهب الطلابية، وتدريبهم وتنمية مواهبهم وتزويدهم بأهم القيم والمبادئ والمهارات اللازمة لبناء شخصية أصحاب هذه المواهب ولينقلوا هذه القيم الى مجتمعهم.

وأوضح محمد عبد المنعم القريفان، عضو مجلس إدارة مركز شباب المريس، أن المبادرة تأتي ضمن برنامج تنمية أبناء الصعيد الذي يتبنى مجموعة من المبادرات المجتمعية في منطقة صعيد مصر تصل إلى 38 مبادرة وينفذها أكثر من 48 مبادر شاب.

وأشار القريفان أن المبادرة تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية القيم الحسنه والنبيلة في المجتمع، نظرا لاندثار تلك القيم والعادات النبيلة، وحلول مجموعة من السلوكيات السيئة بدلا منها، وانشارها بصورة كبيرة بين فئتي الأطفال والمراهقين.

وأردف أن مبادرة «بلدنا جوت تالنت» قامت في الأساس على محاربة هذه السلوكيات السيئة من خلال جمع الطلاب الموهوبين في كافة المجالات (كرة القدم . الرسم . الشعر . الموسيقى والغناء. المسرح. الاستعراض. القص واللصق) وتدريبهم وتنمية مواهبهم وتزويدهم بأهم القيم والمبادئ والمهارات اللازمة لمواجهة بعض السلوكيات المنتشرة في المجتمع.






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