الزمر: هذه الكارثة تسببها الثورات المضادة بدول الربيع العربى

14 مايو 2018 - 11:11 ص

أرجع الدكتور طارق الزمر، الهارب خارج البلاد والقيادي بالجماعة الإسلامية، أسباب ضياع المجتمعات العربية خاصة القضية الفلسطينية والدول التي ثارت خلال السنوات الأخيرة بحثًا عن العدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، إلى عدم تداركها بوجود الثورات المضادة التى تحاول حتى الآن هدم هذه الثورات.

وقال الزمر خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "ألم تدرك الثورات المضادة بعد، أنها المسئولة عن حالة الفوضى السياسية والمجتمعية والترديات الاقتصادية التي غرقت فيها المنطقة؟! ".

وتابع قائلاً: "فضلا عن الضياع الاستراتيجي الذي أدى إلى ما تعانيه القدس اليوم؟!".

وشهد المنشور تعليقات عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى، فقال ناصر محمد: "تدرك تمامًا ولكن ماضيهم السيئ يجعلهم لا يثقون بأحد ويخشون المساءلة.. لتدرك حجم الكارثة انظر إلى ما فعل الأسد بسوريا أو ما فعل القذافي بليبيا أو صالح باليمن كان بوسعهم الدعوة لانتخابات نزيهة بإشراف الأمم المتحدة وينقذون بلدانهم من الدمار"

وأضاف احمد سالم: "هل يملكون من الشجاعة ما يجعلهم يعترفون بالحقيقة، فجبنهم وقلة مصداقيتهم أمام الشعوب".