مرتضى منصور يرهب حكم نهائي الكأس

14 مايو 2018 - 11:11 ص

طالب المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الحكم محمد فاروق بالاعتذار عن إدارة لقاء نهائي الكأس بين الزمالك وسموحة غدًا، بعدما أعلنت لجنة الحكام عن إدارته لهذا اللقاء.

وتابع: "لو عندك دم يا فاروق لا تدير النهائي، فأنت من الأسماء التي ترددت خلال الأزمة وتواجدك في المباراة يثير الشبهات ضدك".

وتعجب "منصور" في مداخلة هاتفية لبرنامج "ملعب الشريف" المذاع على فضائية "LTC"، من اعتراض سموحة على الحكام المصريين على الرغم من وصولهم لنهائي الكأس بالتحكيم المصري.

وكان مجلس إدارة سموحة تراجع عن قرار انسحابه من نهائي كأس مصر أمام الزمالك، بعد إثارة أزمة بشأن الحكم المرشح لإدارة المباراة سواء مصري أو أجنبي.



