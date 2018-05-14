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بالفيديو.. شعبان عبد الرحيم: "ملياش قطع غيار في مصر"

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بالفيديو.. شعبان عبد الرحيم لـ"عجينة" : "البوس علينا حق"

وكالات

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توقيع "السيسي" على اتفاقية المبادئ خطيئة

عبر الفنان شعبان عبد الرحيم، عن حزنه الشديد، لتجاهل الفنانين والوسط النفي، لمرضه، وعدم زيارته، الذي Hصابه بالاكتئاب، وتم نقله للمستشفn.

وقال عبد الرحيم خلال مداخلة تليفونية جمعته بالإعلامي المصري أحمد عبد العزيز عبر برنامجه “الوسط الفني”، إن "قطع غياره مش موجودة في مصر".

وأدى تجاهل الوسط الفني لعبد الرحيم وعدم التواصل معه للاطمئنان عليه، إلى إصابته بصدمة جعلته يصرخ للمقربين منه: "ماحدش بيسأل عني"، حيث لم يفكر في زيارته سوى الفنان أحمد عدوية.

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