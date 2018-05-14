مصرع فتاة سقطت من الطابق الثالث بالمنوفية

14 مايو 2018 - 11:43 ص

لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة إثر سقوطها من الطابق الثالث بمنزلها بدائرة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

وردت معلومات للواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، يفيد، ببلاغ من "و أ م" موظف ومقيم دائرة المركز بوفاة ابنته طالبة ومقيمة بذات العنوان نتيجة سقوطها أرضًا من أعلى سطح المنزل بالطابق الثالث ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة افاد أن الوفاة نتيجة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، أشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .