رئيس سموحة يطالب بإطلاق اسم "صلاح" على قاعة بالبرلمان

محمد الخرو
أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بالإنجازات التي حققها اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي خلال الفترة الماضية مطالبًا مجلس النواب بتكريمه بعد حصده ليلة أمس الحذاء الذهبي لصدارته هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
وقال "عامر" في تغريده له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أطالب بتكريم محمد صلاح في البرلمان وإطلاق اسمه علي قاعة اجتماعات لجنة الشباب والرياضة".
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