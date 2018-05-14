  • الإثنين 14 مايو 2018
  • بتوقيت مصر01:21 م
بحث متقدم
صورة الخبر

"الظواهري" يدعو للجهاد ضد الولايات المتحدة

حصيلة شهداء فلسطين وقتلى الاحتلال منذ بدء الانتفاضة

16 شهيدا في مواجهة قوات الاحتلال بقطاع غزة

كوبر

لاعب شهير لـ"كوبر": "حسبي الله ونعم الوكيل"

مكة محمد صلاح

"مكة" تخطف الأضواء من "صلاح" في ملعب "آنفيلد"

محاكمة

تأجيل محاكمة المتهمين في "محاولة اغتيال النائب العام"

مرتضى منصور

مرتضى منصور: "احنا أمام كارثة كبرى بسبب هذا الأمر"

أنباء عن اختطاف "داعش" لـ 12 مصريا في سرت

عودة جثامين 20 مسيحيًا ذبحهم داعش في سرت

الإعلامي نشأت الديهي

الديهى لـ قيادى إخوانى: "مش عايزين نشوف وشك"

تذكرة المترو

لليوم الثالث.. الأمن يطوق محطات المترو

صلاح

بالصور.. "صلاح" يقتحم الصحف الانجليزية

عيد: محمد صلاح سبب عظيم للأمل

آخر الأخبار

جمال عيد
عيد

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

تعليق "أديب" على حلقته مع محمد صلاح

#

وكيل«محمد صلاح»: قلق عليه من هذا الأمر

#

"حمزة" يوجه رسالة إلي والدة "صلاح"

#

«صلاح الخيرية» تنظم احتفالية لتكريم "13 أم مثالية" بالغربية

جمال عبد الناصر

عبد الله السناوي

خالد محيي الدين

الظباط الاحرار

قال جمال عيد، المحامى والحقوقى ورئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن الحالة التى يتسبب فيها لاعب المنتخب المصرى المحترف بين صفوف نادى  ليفربول الإنجليزى، بمثابة الأمل الوحيد الذى تحيا عليه الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة.

وقال عيد خلال تغرديته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "وصف قوي ومثير للحزن قرأته عن محمد صلاح أصبح سبب عظيم يدعو للأمل بالنسبة لبلد لا ينتج في العادة سوى القليل من الأخبار الإيجابية".

وشهد المنشور تعليق عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى، فقال على محمد: "ده وضع طبيعى لمجتمعنا حاليا".

وأضاف مصطفى سعفان مهاجما رأى عيد: "أمل في ماذا؟! محمد صلاح لاعب موهوب لنفسه لا علاقه بنجاحه لا بالبلد ولا بأي حاجة تخصها. ليس نتاج عمل اجتماعي أو تنميه اقتصاديه أو خلافه.. رجل موهوب فقط .. الفرحة كل الفرحة له ونجاحه.. الخلط في المفاهيم تغييب للوعى".

جدير بالذكر أنه بالأمس تسلم النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، جائزة هداف الدورى الإنجليزى الممتاز "بريميرليج" فى الموسم الحالى 2017/2018.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسائل تذكرة المترو إلى الرئيس والنظام

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

دروس في المصالحة من مهاتير وأنور وعزيزة

فراج إسماعيل

القشة.. وظهر «الفقير»

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

(بنات زى الفل فى رمضان)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» غياب رباعى الأهلى بسبب الامتحانات
» بسبب الهزار.. عامل يقتل ابن عمه فى الجيزة
» «ياسر رزق»: نظام «السيسي» في خطر
» الإعدام لمسجل خطر قتل جاره بسبب معاكسة فتاة
» «بلدنا جوت تالنت».. مبادرة لاكتشاف المواهب بالأقصر
» شاهد.. بهذه الطريقة احتفل "كاف" بـ"صلاح"
» يوسف الشريف لـ صلاح: "اعترف وشى حلو عليك"
» معلومات تجنبك الإعياء في رمضان
» كيف تحافظين على نضارة بشرتك فى رمضان؟
» سر عفو الزمالك عن محمد إبراهيم
» رسميا.. تعرف على طاقم حكام نهائي الكأس

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
فوانيس رمضان
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون