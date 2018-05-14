عيد: محمد صلاح سبب عظيم للأمل

14 مايو 2018 - 11:47 ص

قال جمال عيد، المحامى والحقوقى ورئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن الحالة التى يتسبب فيها لاعب المنتخب المصرى المحترف بين صفوف نادى ليفربول الإنجليزى، بمثابة الأمل الوحيد الذى تحيا عليه الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة.

وقال عيد خلال تغرديته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "وصف قوي ومثير للحزن قرأته عن محمد صلاح أصبح سبب عظيم يدعو للأمل بالنسبة لبلد لا ينتج في العادة سوى القليل من الأخبار الإيجابية".

وشهد المنشور تعليق عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى، فقال على محمد: "ده وضع طبيعى لمجتمعنا حاليا".

وأضاف مصطفى سعفان مهاجما رأى عيد: "أمل في ماذا؟! محمد صلاح لاعب موهوب لنفسه لا علاقه بنجاحه لا بالبلد ولا بأي حاجة تخصها. ليس نتاج عمل اجتماعي أو تنميه اقتصاديه أو خلافه.. رجل موهوب فقط .. الفرحة كل الفرحة له ونجاحه.. الخلط في المفاهيم تغييب للوعى".

جدير بالذكر أنه بالأمس تسلم النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، جائزة هداف الدورى الإنجليزى الممتاز "بريميرليج" فى الموسم الحالى 2017/2018.