» الإعدام لمسجل خطر قتل جاره بسبب معاكسة فتاة

14 مايو 2018 - 11:54 ص

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، مسجل خطر، قتل جاره بقرية كفور نجم بمركز الإبراهيمية، بسبب خلافات بينهما على معاكسة فتاة، بالإعدام شنقا.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء شجاع، وعضوية المستشارين محمد مصطفى عبيد، وأشرف عبيد على، وسكرتارية أيمن حسونة.

تعود أحداث القضية رقم 11434 جنايات الإبراهيمية لسنة 2016، يوم 25 فبراير 2016، عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد بوقوع حادث قتل بقرية كفور نجم، دائرة مركز الإبراهيمية.

تبين من التحريات قيام "أدهم م غ" 24 سنة عاطل، مسجل وخارج من السجن منذ أيام على ذمة قضية مخدرات، بقتل "السيد ج" 23 سنة عاطل، بسبب خلافات بينهما على معاكسة فتاة، بتسديد طعنة نافذة للمجنى عليه ولاذ بالفرار.

وانتقل محمود الضرغامى، وكيل النائب العام، لموقع الحادث لمعاينة الجثة، وأمر بنقلها إلى مشرحة مستشفى الأحرار، فيما تم ضبط المتهم واعترف بجريمته وتمت إحالته محبوسا إلى الجنايات.