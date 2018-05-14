نافعة: العرب أصابتهم سكتة دماغية أمام ما يحدث بفلسطين

14 مايو 2018 - 12:01 م

أدان الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، القرار الأمريكي بنقل سفارتها فى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس تنفيذًا لاعترافها بأن القدس هى عاصمة إسرائيل، مشيرًا إلى أن هذا التصرف مثير للحزن الشديد فى ظل نضال فردى من قبل الشعب الفلسطينى ضد الكيان الإسرائيلى .

وقال نافعة خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "تعيش الأمة العربية لحظة حزينة. فالولايات المتحدة تحتفل اليوم بنقل سفارتها للقدس بعد الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل, وشعب فلسطين يناضل وحيدًا لاسترداد حقوقه".

وأضاف نافعة مستكملا: "فلسطين تناضل وحيدة بعد تخلي الدول العربية عنها, والجامعة العربية أصيبت بسكتة دماغية. ومع ذلك لن يستطيع أحد تصفية القضية أو هزيمة شعب فلسطين البطل".

وتفاعل النشطاء مع المنشور فقال محمد عبد العظيم: "خليك منصف يا دكتور هل الشعب الفلسطينى فعليا يقاوم الاحتلال! حماس باعت القضية وحركة فتح انتهت بقتل ياسر عرفات ولكن المهمة الآن ملقاة على الشباب وحدهم".

وتابع محمد إسماعيل: "يأكلون مع الذئب ويبكون مع الخراف حال الشعوب العربية الآن".