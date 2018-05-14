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محافظ المنيا يتابع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

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محافظ المني يتفقد امتحانات الاعدادية
محافظ المني يتفقد امتحانات الاعدادية

جمال زكى

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تفقد عصام البديوى محافظ المنيا، صباح اليوم، عددا من لجان امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية بمدينة المنيا حيث يؤدى عدد 92927 طالبا وطالبة اليوم الامتحان بمادتي اللغة الانجليزية والحاسب الآلى، بعدد 467 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية التسع .

رافق المحافظ خلال جولته محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم، حيث تفقد المحافظ لجان الاختبارات بكل من مدرسة 25 يناير الإعدادية بنات ومدرسة المنيا الإعدادية الحديثة بنات.

اطمأن المحافظ على مدى توفير الأجواء المناسبة للتلاميذ داخل اللجان ووضوح الأسئلة ومدى تناسبها مع الطالب المتوسط، ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمتابعة المستمرة لسير الامتحانات، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وبالتنسيق مع الإدارات التعليمية التسع لمتابعة سير الامتحانات بكل المدارس، والإبلاغ عن أية شكاوى للتعامل معها فوراً.



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