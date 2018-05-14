بشرى سارة للجماهير المصرية بشأن "صلاح"

14 مايو 2018 - 12:12 م

كشف إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، عن الترتيبات التي اتخذها الجهاز الفني لحضور اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي معسكر المنتخب في إيطاليا عقب مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في مدينة كييف الأوكرانية.

وقال "لهيطة" في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "صلاح مرتبط بنهائي دوري الأبطال أمام ريال مديد في كييف يوم 26 مايو الجاري، ونقوم حاليًا بالترتيب لسفره إلى إيطاليا مباشرة للانتظام في معسكر الفراعنة قبل ودية كولومبيا".

وعن خضوع اللاعب لكشف المنشطات، قال: "أرسلنا تفاصيل برنامج المنتخب وموعد حضور اللاعبين لوكالة المنشطات ولا يوجد هناك أي أزمة على الإطلاق".

وأشار لهيطة إلى أن الأزمة الخاصة بصور محمد صلاح على طائرة المنتخب والحقوق الإعلانية والتسويقية للاعب تم حلها بشكل نهائي