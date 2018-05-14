الداعية محمد جبريل لصلاح: نبارك لابن بلدنا الخلوق

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وجه الداعية المصري محمد جبريل التهنئة إلى لاعب المنتخب المصري  محمد صلاح  المحترف بين صفوف نادى ليفربول الإنجليزي، وذلك  بمناسبة حصوله على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزى لعام 2017 / 2018.

وقال جبريل خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من باب أحب لأخيك كما تحب لنفسك  فلاشك أننا جميعا نبارك لابن بلادنا اللاعب الخلوق  الكابتن محمد صلاح"..

وأضاف الداعية الاسلامى: "كما نبارك لأى ناجح فى أى مجال كى يكون نافعًا لنفسه ووطنه ودينه، ولكل مجتهد نصيب، وربنا يصلح العباد والبلاد"

وشهد المنشور عدد من تعليقات رواد موقع التواصل الاجتماعي محمد سعيد: "اللهم أمين ويردك سالم غانم يا شيخ محمد".

وأضاف عماد قائلا: "محمد صلاح فخر مصر".


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