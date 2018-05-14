شهيدان و147 مصابًا برصاص الاحتلال في فلسطين اليوم

14 مايو 2018 - 12:23 م

استشهد فلسطينيان وأصيب العشرات برصاص قوات الاحتلال في احتجاجات اليوم من الشعب الفلسطيني على الحدود المحيطة بقطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة في القطاع، على لسان الناطق باسمها الدكتور أشرف القدرة، استشهاد أنس حمدان قديح 21 عاما شرق خان يونس، مصعب يوسف ابراهيم ابو ليلة 29 عام شرق جباليا، إلى جانب سقوط 147 مصابا.

وقال شهود عيان، إن هناك محاولات عدة مستمرة لاقتحام السياج الحدودي، تصدت لها قوات الاحتلال بإطلاق النار من سلاح القناصة، مشيرين إلى أن مجموعة من الشبان الفلسطينيين تمكنوا بالفعل من قص السلك الشائك وسحب أجزاء منه شرق منطقة البريج وسط قطاع غزة، واجتياز السياج، وهو ما قابلته قوات الاحتلال الإسرائيلى بإطلاق النار وقنابل الغاز السام تجاه المتظاهرين بشكل عشوائى، ما أسفر عن وقوع عشرات المصابين بالرصاص.

يذكر أن قوات الاحتلال تحاول بشتى الطرق تفريق المتظاهرين، خشية تصاعد وتيرة الأحداث على طول السياج الفاصل، تزامنا مع ذكرى النكبة ونقل السفارة الأمريكية للقدس.