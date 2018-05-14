» بسبب الهزار.. عامل يقتل ابن عمه فى الجيزة

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جريمة قتل

عامل يقتل ابن عمه

الجزة

حول مزاح بين فرن وابن عمه إلى حادث مأسوى بأطفيح، عندما طور الأمر إلى مشاجرة عنيفة، تعدى خلالها الثانى على الأول وقتله.

الواقعة عندما بدأ "محمد " بالمزح مع سامى بن عمه محمد وعنفه وطلب منه عدم الحديث معه أو المزاح معه، ولكن الأخير لم يستسلم بسهولة، وظل يثير غضب الأول ويسخر منه أمام الجميع، وهو ما جعله يستشيط غضبًا وانقض عليه وضربه وارتطم رأسه بالأرض، مما أسفر عن إصابته بجرح أدى إلى نزيف الدماء ومن ثم وفاته.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم البالغ من العمر 33 عامًا، وبمواجهته اعترف بتعديه بالضرب على المجنى عليه، وأنه لم يكن يقصد قتله، فتحرر محضر بالواقعة.


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