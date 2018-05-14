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المتحدث باسم الوزراء الإسرائيلي يواصل استفزاز العرب

عرب وعالم

اوفير
اوفير

حنان حمدتو

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واصل أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئاسة الوزراء الإسرائيلية، تصريحاته المستفزة للمشاعر العربية وعلق على قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس كاعتراف من الولايات المتحدة الأمريكية  بأن القدس عاصمة لإسرائيل، وهذا القرار يعزز من فرص تحقيق السلام فى منطقة الشرق الأوسط.

وقال جندلمان خلال تغرديته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "نقل السفارة الأمريكية والسفارات الأجنبية الأخرى إلى أورشليم يعزز عملية السلام".

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية  قائلا: "وكل من يرفض هذه الخطوة ويدينها يعزز فقط الفرص لتدمير عملية السلام".

وشهد المنشور هجوما حادا من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعى، فقال مكسيم مورن: "القدس فلسطينية وستظل".

 وأضاف صالح سعد: لن تنقل أى دولة سفارتها.

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