16 شهيدا في مواجهة قوات الاحتلال بقطاع غزة

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متابعات- محمد الخرو

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قطاع غزة

الرصاص

قوات الاحتلال

النكبة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد الشهداء في مواجهات اليوم مع قوات الاحتلال الاسرائيلي إلى 16 مواطن وإصابة 610 آخرين في قطاع غزة.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية بعض أسماء الشهداء الفلسطينيين وهم "انس حمدان قديح 12 عاما، مصعب يوسف ابو ليلة 28 عام،عبيدة سالم فرحان 30 عاما، محمد اشرف ابو سته 26 عاما، عز الدين موسى السماك 14 عاما، عز الدين ناهض العويطى 23 عاما، بلال أحمد أبو دقة 26 عاما، اوفادي أبو صلاح من ذوى الاحتياجات الخاصة مقعد، وشهيد مجهول الهوية" ، جهاد الفرا. 

كان مسؤولون فلسطينيون بقطاع الصحة قد أكدوا إن القوات الإٍسرائيلية تستخدم الرصاص الحى ضد المتظاهرين الفلسطينيين، اليوم الاثنين، خلال احتجاجات متصاعدة على طول حدود غزة مع إسرائيل.يذكر أن قوات الاحتلال تحاول بشتى الطرق تفريق المتظاهرين، خشية تصاعد وتيرة الأحداث على طول السياج الفاصل، تزامنا مع ذكرى النكبة ونقل السفارة الأمريكية للقدس.


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