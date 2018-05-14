مصدر أمنى: لم ترد معلومات بوصول رفات شهداء داعش بليبيا

14 مايو 2018 - 01:22 م

قال مصدر أمنى رفيع بمديرية أمن المنيا إنه لم ترد معلومات بوصول رفات شهداء تنظيم داعش إلى المنيا، والذين تم ذبحهم فى فبراير 2015 عبر نشر فيديو يوضح قتلهم على يد تنظيم داعش.

وأشار المصدر إلى أن الطائرة الليبية سوف تنقل ظهر اليوم الرفات متجهة إلى مشرحة زينهم قبل التصريح بدفن الرفات.

ومن جهة ثانية أكد داود ناشد وكيل مطرانية سمالوط أنه علم من وسائل الإعلام المحلية أن مسئول لليبيى قال إن الطائرة سوف تنفل الرفات اليوم الاثنين إلى مصر بعد إنهاء الإجراءات من مدينة سرت الليبية.

وكان البابا تواضروس أعلن فى وقت سابق أنه سيتم دفن الرفات بكنيسة شهداء الإيمان والوطن والتى تم بناؤها تخليدًا لذكرى شهداء الوطن فى ليبيا من أبناء مركز سمالوط وعددهم 21 قبطيا تم قتلهم فى فبراير 2015، على يد تنظيم داعش الإرهابى وسيتم الصلاة عليهم بحضور بابا مصر وعدد من القيادات السياسية ونواب البرلمان والأمنية والشعبيىة ومندوب عن القيادة السياسية ووزارة الخارجية المصرية ومجلس الوزراء.