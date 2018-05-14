الجنايات ترسل ملف محاكمة متهم بـ"أحداث الاستقامة" للاستئناف

14 مايو 2018 - 02:06 م

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رفع ملف محاكمة المتهم محمود عبد الرازق، في قضية "أحداث مسجد الاستقامة"، لمحكمة استئناف القاهرة لإرسالها للدائرة الرابعة عشر.

وأشار القاضي إلى أن الدعوى منظورة أمام الدائرة الرابعة عشر بعد إعادتها من محكمة النقض، ومؤجلة لجلسة الثاني من يونيو، فجاء قرار رفع الأوراق لنظر محاكمة المتهم مع الآخرين.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد، والشروع في القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.