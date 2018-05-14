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«محلية سمسطا» تكذب «الصحة» حول انضباط المستشفى المركزي

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تصريحات

الأطباء

شكوى

الوحدة المحلية

صحة بني سويف

تضاربت تصريحات المسئولين بين مديرية الصحة ببني سويف، والوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، حول التزام وانضباط الأطباء بمستشفى سمسطا المركزي.

وأكدت مديرية الصحة، أن فريقًا من إدارات المديرية قام بالمرور على المستشفى ولاحظ انضباط والتزام الأطباء وأطقم التمريض والإداريين وتواجدهم بالمستشفى، وأشارت إلى أن فريق التفتيش ضم إدارات "العلاجي، مكافحة العدوى، الصيدلة، الجودة، التمريض، النفايات" وتبين انتظام العمل واشتغال العيادات بكامل طاقتها وتواجد الأطباء بالاستقبال.

وأضافت، أن ما تم رصده من مخالفات اقتصر على عدم التزام بعض الأطباء بارتداء الزى المخصص لهم أو وضع بطاقة التعريف، وتمت إحالة المخالفين للتحقيق.

على جانب آخر، قال العميد عبد الرحمن عامر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، إنه تمت إحالة 53 طبيبًا و29 موظفًا إداريًا، لتركهم العمل بمستشفى سمسطا المركزي، قبل المواعيد الرسمية، ما تسبب في تحويل حالات مرضية إلى مستشفى بنى سويف، لعدم تواجد الأطباء.

وقال رئيس الوحدة المحلية، إنه تلقى شكوى من مواطن يستغيث به لإصابة ابنتها بكسر بالساق، وتوجه للمستشفى فلم تجد طبيب العظام، فشكل لجنة برئاسة عبد اللطيف أبو السعود، نائب رئيس الوحدة وعضوية أشرف ربيع، مدير التفتيش المالي والإداري وعادل نجاح، وكيل التفتيش، للتوجه للمستشفى والتحقق من الشكوى ومتابعة سير العمل.

وأضاف "عامر"، أن فريق التفتيش تأكد من صحة شكوى "الأم" وقام موظفو الاستقبال بالمستشفى بتحويل الطفلة المصابة لمستشفى بني سويف العام، وتم نقلها بسيارة إسعاف، وبمتابعة سير العمل فوجئ فريق التفتيش بتغيب عدد كبير من الأطباء والموظفين الإداريين، مشيرًا إلى أن تقرير اللجنة أفاد عدم تواجد 53 طبيبًا من الأخصائيين والنواب و29 موظفًا إداريًا، تركوا العمل ولم يوقعوا في السجل بخانة "الانصراف" وتم إحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية، على أن يتم إخطار وكيل وزارة الصحة بالواقعة.

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