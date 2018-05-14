"كوبر" يكشف بديل "السعيد" بصفوف الفراعنة

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استقر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، على بديل عبد الله السعيد صانع ألعاب المنتخب ولاعب الأهلي المعار لصفوف كوبس الفنلندي.

وقال "كوبر" خلال  المؤتمر المنعقد الآن بمقر الجبلاية، إن محمود عبد الرازق شيكابالا هو بديل عبد الله السعيد، مضيفًا: "أستطيع تعويض غياب أي لاعب بتغيير التكتيك داخل الملعب".

وعن ودية الكويت المقررة يوم 26 مايو الجاري بالكويت، قال كوبر إنها مباراة مهمة وليس سهلة، سيقوم بتجربة بعض اللاعبين خلالها، بالإضافة للحضور الجماهيري الكبير المنتظر، والذي سيمثل حافزا للفريق.


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