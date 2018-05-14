العدل تفتتح محكمتي السويس الابتدائية والاستئناف

14 مايو 2018 - 02:39 م

افتتح اللواء أحمد حامد محافظ السويس والمستشار محمود علاء مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات "نائبًا عن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل" محكمتي السويس الابتدائية والاستئناف بعد أعمال التطوير التقني وإدخال منظومة الميكنة والشباك الواحد والحفظ المميكن .

صرح المستشار محمود علاء الدين أن ذلك جاء وفقا للجدول الزمني المحدد والخطة الموضوعة من قبل المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل لتطوير المحاكم علي مستوي الجمهورية وأن الهدف من تلك المنظومة هو سرعة إنجاز القضايا بتحقيق العدالة الناجزة، موضحًا أن الربط الإلكتروني بين المحاكم والوزارة سيمكن المتقاضين من معرفة تطورات القضية دون الحاجة إلي التوجه للمحاكم وذلك بإدخال رقم القضية على الموقع المخصص للمحكمة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بجانب أهميته في زيادة فرص الاستثمار ومكافحة الفساد.

يأتي هذا في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الاهتمام بمصلحة الوطن والمواطن وسرعة اتخاذ القرار.. وتوجيهات المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بضرورة الفصل بين صاحب الخدمة والموظفين لمواجهة الثغرات السلبية مع تقديم الخدمات بأسرع وقت للمواطنين وتحديد زمن قياسي للمواطن لإنجاز القضية