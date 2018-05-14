تأجيل إعادة محاكمة 74 متهمًا فى أحداث قسم سمالوط

14 مايو 2018 - 03:05 م

أجلت اليوم الاثنين، محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار معوض محمد محمود وعضوية كل من أحمد عبد الرازق الأمام وأيمن الششتاوى وأمانة سر خالد شعبان وعلى حسن إعادة محاكمة 74 متهمًا فى أحداث اقتحام قسم شرطة سمالوط إلى جلسة اليوم الثانى من دور شهر يونيو المقبل.

وقال خالد الكومى عضو هيئة الدفاع عن المتهمين إن المحكمة استمعت إلى مقاطع فيديوهات توضح مدى مشاركة بعض المتهمين فى الأحداث التى تزامنت مع أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة وكان محكومًا عليهم بالسجن المؤبد غيابيًا فى عام 2016 وتم القبض عليهم لتعاد إجراءات محاكمتهم أمام دائرة جديدة اليوم.

وكانت محكمة جنايات المنيا قضت فى عام 2016 بالسجن المؤبد غيابيا بحق 79 متهمًا وبراءة 5 آخرين والمشدد تراوح بين 10 و15 عامًا بحق 35 آخرين متهمين فى اقتحام قسم شرطة سمالوط .

بعد أن اسندت لهم النيابة العامة تهمة تخريب منشآت عامة والتحريض على العنف والإثارة.