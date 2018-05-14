  • الإثنين 14 مايو 2018
  • بتوقيت مصر05:20 م
بحث متقدم
أرشيفية

ننشر قائمة طلبات السجناء فى رمضان

الأرصاد

«الأرصاد»: طقس أول "رمضان" مفاجأة

سامح شكري وزير الخارجية

مصر تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين بفلسطين

يوسف الحسينى

«جنايات القاهرة» تحكم على «يوسف الحسينى» بالغرامة

مسيرة العودة الكبرى بغزة نصرة للمسجد الأقصى المبارك

استشهاد 43 فلسطينيًا وإصابة 1960 في غزة

أرشيفية

نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية والوقود بسيناء

محمد البرادعى

البرادعى يكشف موقفه من الإطاحة بـ"مرسى" بعد ثورة 30 يونيو

شقيق أحمد ماهر: أخي ليس حرًا

ماهر يوجه تساؤلات خطيرة عن نقل السفارة الأمريكية

شيخ الأزهر

الأزهر يدين نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

اوفير

الحكومة الإسرائيلية توجه رسالة تحذيرية لحماس

الزيات: أين شجب الدول العربية مما يحدث فى القدس؟!

آخر الأخبار

الزيات
الزيات

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

فلسطين تطالب الجامعة العربية بعقد اجتماع عاجل

#

أبو الغيط: الربيع العربي "كارثة"

#

نتنياهو يستفز العرب: "عيد مجيد من القدس عاصمة إسرائيل"

#

بالفيديو.. الفقي: العروبة ليست في أفضل حالاتها

إسرائيل

أمريكا

القدس

السفارة

منتصر الزيات

أدان منتصر الزيات، المحامى المصرى، نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والذى أجرته الولايات المتحدة تنفيذًا لقرارها للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مشيرًا إلى أن العرب الآن يجب أن تظهر قوتهم وأن يقوموا بتوصيل رسالة شجب واستنكار عالمية لما يحدث فى فلسطين .

وقال الزيات، خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "كنّا فيما سبق نستهجن قرارات الشجب والاستنكار التي دأب النظام العربي إصدارها في الأزمات العالقة مع الكيان الصهيوني في تل أبيب أو واشنطن".

وأضاف مرددًا: "صرنا نتطلع لقرار شجب يصدر ولو من عاصمة عربية واحدة وإدارة ترامب ترفع العلم الأمريكي على سفارتها الجديدة بالقدس    أنا عاوز شجب يا ناس مش أكتر".

الجدير بالذكر، أن الولايات المتحدة الأمريكية تفتتح سفارتها الجديدة في القدس المحتلة، اليوم  بالتزامن مع ذكرى النكبة الفلسطينية سنة 1948، في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اعترف فيه بالمدينة المحتلة عاصمة لإسرائيل، ديسمبر الماضي، وهي الخطوة التي أغضبت العالمين العربي والإسلامي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

احتفالية أمريكية بلون الدم في القدس العربية

جمال سلطان

لماذا العرب الأكثر تخلفًا دون بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

دروس في المصالحة من مهاتير وأنور وعزيزة

فراج إسماعيل

حوادث «صلاح» وجرائمه

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

يوميات بيروت.. وطن الحرية والجمال والانتخابات

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» إنشاء 18 صومعة بتكلفة 250 مليون جنيه بالخانكة
» جنايات المنيا تؤجل محاكمة 148 متهمًا فى أحداث حرق محكمة سمالوط
» سيدة تستدرج الأطفال لسرقة مشغولاتهم الذهبية
» إصابة 8 أشخاص بينهم أطفال بتسمم غذائي فى المنيا
» غياب رباعى الأهلى بسبب الامتحانات
» بسبب الهزار.. عامل يقتل ابن عمه فى الجيزة
» غدًا.. محاكمة المتهمين بـ"فض رابعة"
» الإعدام لمسجل خطر قتل جاره بسبب معاكسة فتاة
» «بلدنا جوت تالنت».. مبادرة لاكتشاف المواهب بالأقصر
» شاهد.. بهذه الطريقة احتفل "كاف" بـ"صلاح"
» يوسف الشريف لـ صلاح: "اعترف وشى حلو عليك"

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • مغرب

    06:48 م

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
فوانيس رمضان
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون