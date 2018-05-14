الزيات: أين شجب الدول العربية مما يحدث فى القدس؟!

14 مايو 2018 - 03:06 م

أدان منتصر الزيات، المحامى المصرى، نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والذى أجرته الولايات المتحدة تنفيذًا لقرارها للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مشيرًا إلى أن العرب الآن يجب أن تظهر قوتهم وأن يقوموا بتوصيل رسالة شجب واستنكار عالمية لما يحدث فى فلسطين .

وقال الزيات، خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "كنّا فيما سبق نستهجن قرارات الشجب والاستنكار التي دأب النظام العربي إصدارها في الأزمات العالقة مع الكيان الصهيوني في تل أبيب أو واشنطن".

وأضاف مرددًا: "صرنا نتطلع لقرار شجب يصدر ولو من عاصمة عربية واحدة وإدارة ترامب ترفع العلم الأمريكي على سفارتها الجديدة بالقدس أنا عاوز شجب يا ناس مش أكتر".

الجدير بالذكر، أن الولايات المتحدة الأمريكية تفتتح سفارتها الجديدة في القدس المحتلة، اليوم بالتزامن مع ذكرى النكبة الفلسطينية سنة 1948، في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اعترف فيه بالمدينة المحتلة عاصمة لإسرائيل، ديسمبر الماضي، وهي الخطوة التي أغضبت العالمين العربي والإسلامي.