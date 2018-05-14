  • الإثنين 14 مايو 2018
  • بتوقيت مصر05:20 م
بحث متقدم
أرشيفية

ننشر قائمة طلبات السجناء فى رمضان

الأرصاد

«الأرصاد»: طقس أول "رمضان" مفاجأة

سامح شكري وزير الخارجية

مصر تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين بفلسطين

يوسف الحسينى

«جنايات القاهرة» تحكم على «يوسف الحسينى» بالغرامة

مسيرة العودة الكبرى بغزة نصرة للمسجد الأقصى المبارك

استشهاد 43 فلسطينيًا وإصابة 1960 في غزة

أرشيفية

نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية والوقود بسيناء

محمد البرادعى

البرادعى يكشف موقفه من الإطاحة بـ"مرسى" بعد ثورة 30 يونيو

شقيق أحمد ماهر: أخي ليس حرًا

ماهر يوجه تساؤلات خطيرة عن نقل السفارة الأمريكية

شيخ الأزهر

الأزهر يدين نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

اوفير

الحكومة الإسرائيلية توجه رسالة تحذيرية لحماس

بالصور.. ظهور فنانة شهيرة مشوهة فى "كان"

الصفحة الأخيرة

اوزى\لى
اوزى\لى

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

مهازل " التفاوت الطبقى " فى مصر (2)

#

«الديهى»: مصر تحترم إرادة الشعوب فى تحديد مصيرها

#

لعنة السياسة تطارد «صلاح» و«أبوتريكة»

#

بالصور.. وفد «بيت العيلة» يشارك في احتفالات عيد الأم بالغربية

تركيا

مهرجان كان

مريم اوزلى

ظهرت الفنانة التركية، مريم أوزرلى، بمهرجان كان السينمائى الدولى فى مظهر غير لائق، وذلك بسبب التشوهات التى طالت وجهها مؤخرًا عقب قيامها بإجراء عمليات جراحية تجميلية غيرت من ملامح وجهها بشكل كبير.

وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعى، تظهر الفنانة التركية فى شكل غير طبيعى أقرب إلى "مشوههة"، ولأن الصور تم تداولها  على نطاق واسع فنالت هذه الصور سخرية كبيرة من  قبل رواد مواقع السوشيال ميديا .

الجدير بالذكر، أن مريم أوزلى، ممثلة تركية ولدت في ألمانيا بمدينة كاسل وبدأت نشاطها في مجال التمثيل سنة 2002 إلا أنها لم تنتشهر إلا بعد أدائها لدور السلطانة هيام في مسلسل القرن العظيم المعروف بحريم السلطان في الوطن العربي

شاهد الصور..



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

احتفالية أمريكية بلون الدم في القدس العربية

جمال سلطان

لماذا العرب الأكثر تخلفًا دون بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

دروس في المصالحة من مهاتير وأنور وعزيزة

فراج إسماعيل

حوادث «صلاح» وجرائمه

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

يوميات بيروت.. وطن الحرية والجمال والانتخابات

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» إنشاء 18 صومعة بتكلفة 250 مليون جنيه بالخانكة
» جنايات المنيا تؤجل محاكمة 148 متهمًا فى أحداث حرق محكمة سمالوط
» سيدة تستدرج الأطفال لسرقة مشغولاتهم الذهبية
» إصابة 8 أشخاص بينهم أطفال بتسمم غذائي فى المنيا
» غياب رباعى الأهلى بسبب الامتحانات
» بسبب الهزار.. عامل يقتل ابن عمه فى الجيزة
» غدًا.. محاكمة المتهمين بـ"فض رابعة"
» الإعدام لمسجل خطر قتل جاره بسبب معاكسة فتاة
» «بلدنا جوت تالنت».. مبادرة لاكتشاف المواهب بالأقصر
» شاهد.. بهذه الطريقة احتفل "كاف" بـ"صلاح"
» يوسف الشريف لـ صلاح: "اعترف وشى حلو عليك"

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • مغرب

    06:48 م

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
فوانيس رمضان
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون