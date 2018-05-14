جامعة بنها تشارك في منتدى جامعات «الحرير» بالصين

دعا محافظ ولاية شانشى الصينية الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعه بنها، وعدد من رؤساء الجامعات المشاركة فى منتدى اتحاد جامعات طرق الحرير المنعقد حاليًا فى الصين، الصعود للمنصة الرئيسية لإعلان بدء فعاليات المعرض التعليمى لجامعات طريق الحرير المقام بمدينة شيان الصينية.

وشارك القاضى، فى افتتاح المعرض الذى يضم أجنحة لـ 60 جامعة من الولايات المتحدة وأوروبا واليابان و روسيا الاتحادية وأوكرانيا وباكستان وماليزيا وكزاخستان بالإضافة إلى الجامعات الصينية.

وقال القاضى، إن جناح جامعة بنها، شهد إقبالاً كبيرًا من الطلاب وكانت أغلب الاستفسارات عن كيفية الدراسة بالجامعة بالبرامج الدراسية، التى تقدمها كليات الجامعة الخمسة عشر، والتقى القاضى بعدد كبير من رؤساء الجامعات المشاركة بالمعرض وفى مقدمتهم الدكتور وانج رئيس جامعة شيان الصينية وحضر اللقاء أعضاء وفد جامعة بنها الدكتور تامر سمير عميد الفنون التطبيقية والدكتور خالد عيسوى المشرف على الأنشطة الطلابية والدكتور حازم عليوة منسق العلاقات الدولية.