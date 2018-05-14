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إنشاء 18 صومعة بتكلفة 250 مليون جنيه بالخانكة

قبلي وبحري

اجتماع المحافظ
اجتماع المحافظ

علي إسماعيل

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إنشاء 18. صومعة. بتكلفة 250. مليون جنيه. بالخانكة

عقد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اجتماعًا تنسيقيًا حضره مسئولو الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي والشركة القابضة للكهرباء وشركة المقاولون العرب ورئيس مدينة الخانكة وذلك لتذليل بعض المعوقات والمشكلات التي تتعلق بمشروع الصوامع والذي يتكون من 18 صومعة بتكلفة 250 مليون جنيه بطاقة 90 ألف طن قمح الجاري إنشاءه بمنطقة عرب العلقيات بمدينة الخانكة.

وتناول الاجتماع، حل مشكلة خط السكة الحديد المخصص لنقل القمح إلى مجمع الصوامع حيث قام السيد المحافظ بالاتصال تليفونيًا بالسيد وزير النقل لحل المشكلة حيث وعد سيادته بدراسة الرسومات الهندسية لخط السكة الحديد واعتمادها فورًا ليتمكن القائمون بالأعمال من الانتهاء من المشروع، طبقًا للمواعيد المحددة، كما بحث المحافظ أيضا مشكلة تسريب مياه الصرف الصحي إلى موقع المشروع حيث أصدر المحافظ قرارًا بانضمام عدد 2 سيارة كسح كبيرة من الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي إلي مجلس مدينة الخانكة للتواجد في الموقع وشفط جميع المياه  كحل مؤقت ومخاطبة وزير الإسكان لإنشاء محطة رفع صرف صحي لخدمة منطقة عرب العليقات والسجن بأبو زعبل خلال العام الجاري.

كما تمت مناقشة مشكلة الكهرباء، حيث أصدر المحافظ تعليماته للشركة المنفذة لمشروع الصوامع بسرعة موافاة الشركة القابضة للكهرباء برسومات وتصميمات لوحات الكهرباء الداخلية لاعتمادها وعمل مقايسة تقديرية بالمبالغ المستحقة  خلال يومين.

ومن جانبه أكد المحافظ، أن الهدف من الاجتماع هو تذليل العقبات والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية لحل المشكلات التي تعرقل تسليم هذا المشروع القومي العملاق في الموعد المحدد.

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