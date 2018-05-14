«الخشت»: أحلم بتوفير بديل للمواد الخام المستوردة للأدوية

14 مايو 2018 - 05:23 م

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ، تقديم دعم مادي بقيمة 10 ملايين جنيه للكلية، التي تتخطي حاجز الـ 100 في تصنيف الكليات عالمياً.





وقال " الخشت"، خلال ترأسه اجتماع مجلس كلية الصيدلة جامعة القاهرة الذي عقد اليوم الاثنين، إن كلية الصيدلة ضمن تخصصين للجامعة الذين انضموا لتصنيفQS للبرامج الأكاديمية في الفئة من 101-150 عالميًا، إلي جانب تخصص الهندسة المعمارية، قائلًا: "أعلم جيداً جهود الكلية في تطوير ذاتها دون انتظار لمواكبة تطورات العصر.. نحن ندعم كل من يساهم في أعمال تطوير الجامعة، وتقدم تصنيفها عالميًا".





وافتتح رئيس جامعة القاهرة ، عقب اجتماع المجلس، تطوير معامل الكيمياء التحليلية بالكلية وتزويدها بأحدث المعدات بتكلفة بلغت 3 ملايين جنيه، وذلك بحضور عميد الكلية الدكتور أيمن الخطيب، والوكلاء، ورؤساء الأقسام والأساتذة.





وقال الخشت، إن من بين الإنجازات التي حققتها الجامعة خلال الـ 9 أشهر الماضية، تشكيل لجنة المنشآت الجامعية لفحص المبني الجنوبي والأوسط للمعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، والتي توصلت إلى صلاحية المبني الجنوبي والذي سيتم استكماله وتطويره علي أحدث المواصفات الدولية بتكلفته 298 مليون جنيه، مما يزيد الطاقة الاستيعابية لمعهد الأورام بنسبة 30 %.





وأشار "الخشت"، الي أن مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني والذي بلغت تكلفته 750 مليون ريال سعودي من بينها 450 مليون ريال قرض سعودي وتتحمل الحكومة المصرية سداده بداية من عام 2021، بالإضافة إلي تحملها لباقي تكلفة المشروع، وتم الإعلان العالمي عن المشروع،

وتقدمت أكثر من 30 شركة عالمية لعمل تصميم المشروع والإشراف عليه وسوف يتم اختيار واحدة من هذه الشركات لكي تتولي إدارة المشروع.





وتابع الخشت، أنه تم وضع حجر الأساس لفرع جامعة القاهرة الدولي بعد الانتهاء من كافة الرسومات الهندسية والمعمارية والتصور الأكاديمي للفرع، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولي خلال عامين.





وقال رئيس جامعة القاهرة، إنه يحلم بتوفير بديل للمواد الخام المستوردة للأدوية، موضحاً رغبته لعمل مستودعات بحثية في هذا النطاق تموله الجامعة، مؤكداً أنه يدعم مجانية التعليم في مصر، ومضيفاً أنه يتم تدشين البرامج الخاصة والساعات المعتمدة بجامعة القاهرة من أجل دعم مجانية التعليم في مختلف القطاعات بالجامعة، وأن الجامعة تهتم بالوافدين وقبولهم بمختلف القطاعات، قائلًا: "الوافدين يمثلون القوى الناعمة للتعليم العالي في مصر".





وتابع أن هناك خطوات يتم تنفيذها لتحويل الجامعة للجيل الثالث وجامعة ذكية. وأشار إلي أن إضافة سؤال حل المشكلات في امتحانات الطلاب له أهمية خاصة في تطوير عملية التقويم، مضيفاً أن مقرري التفكير النقدي وريادة الأعمال الذي سيتم تنفيذه العام الجامعي المقبل كمتطلبين دراسيين، يصب في مصلحة الطلاب.





ومن ناحيته، قال الدكتور أيمن الخطيب عميد كلية الصيدلة جامعة القاهرة، إن الكلية بصدد عمل مشروع بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجامعات أمريكية كبرى في ثلاثة أنواع بمجال الصيدلة، وهي "مجموعة مضادات الالتهاب، أدوية السكر، أدوية الضغط".





وأضاف الخطيب، أن الكلية تعمل دائمًا على تطوير لوائحها باستمرار لمواكبة اللوائح العالمية، مؤكدًا أنه خلال الثمانية أشهر الماضية دشنت الكلية لوائح جديدة لمواكبة التطورات الجديدة في مجال الصيدلة، خاصة بلوائح الدراسة سواء علي مستوي نظام الفصليين الدراسيين أو الساعات المعتمدة، مضيفاً أن قطاع الدراسات العليا والبحوث يعد أحد أهم مصادر التمويل الخاصة بالكلية، حيث أنه نقطة التميز الحقيقة بالكلية ونعمل على تطوير اللوائح الخاصة به لمواكبة تغيرات المجال، الي جانب طرح دبلومات تخصصية جديدة تماشياً مع احتياجات السوق.

