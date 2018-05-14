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أول ظهور لـ "شيماء سعيد" بعد ارتدائها الحجاب

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المطربة شيماء سعيد قبل ارتداء الحجاب
المطربة شيماء سعيد قبل ارتداء الحجاب

خالد الشرقاوي

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الاسلام

الحجاب

الهداية

المطربة شيماء سعيد

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور واللقطات للمطربة "شيماء سعيد" وهي تظهر بالحجاب للمرة الأولى، وذلك برفقة عدد من صديقاتها منهن المخرجة "فدوى مواهب" التي تفرغت للدروس الدينية خلال السنوات الأخيرة.

وكشفت "فدوى" عددًا من الصور لشيماء بعد ارتدائها الحجاب اليوم، وذلك على حسابها الشخصي بـ"إنستجرام" وعلقت علي الصور قائلة: "اللهم أعز الإسلام وثبتنا جميعًا، حجاب أختى وصاحبة عمرى شيماء سعيد اليوم في الدار".

وطرحت شيماء، في أواخر شهر أغسطس من عام 2016، آخر ألبوماتها الغنائية "حلم حياتك"، رغم غيابها عن الأضواء مدة طويلة ثم اختفت مرة أخرى.





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