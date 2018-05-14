» بطلان حكم تغريم الأهلى 135 مليون جنيه لصالح شركة "مسك"

14 مايو 2018 - 05:45 م

قضت محكمة استئناف القاهرة دائرة 63 تجارى، برئاسة المستشار أحمد نصار ببطلان حكم التحكيم رقم 1004 لسنة 2014 والصادر بجلسة 28/10/2017 من مركز تحكيم القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى والدولى الذى كان يقضى بتغريم شركة الأهلى للإنتاج الإعلامى 135 مليون جنيه تقريبًا لصالح شركة مسك الدولية بعد فسخ التعاقد مع الشركة الحاصلة على حق إدارة قناة الأهلى التليفزيونية منذ انطلاقها عام 2008.

جاء هذا الحكم بعدما وجه مجلس إدارة الأهلى الحالى عقب توليه المسئولية الشكر للمستشار القانونى السابق ياسر فتحى، الذي كان مكلفًا بمباشرة القضية بقرار من مجلس إدارة النادى السابق، وكلف محمود الخطيب رئيس الأهلى المستشار حلمى عبد الرازق المستشار القانونى للنادى بالملف كاملاً، خاصة أنه تولى تحرير عقد الشراكة بين الأهلى وشركة مسك الدولية عند تأسيس القناة.

وأشار المستشار حلمى عبد الرازق، إلى ضرورة إقامة دعوى بطلان ضد الحكم الصادر لمصلحة مسك بتغريم الأهلى 135 مليون جنيه بعد التشاور مع رئيس الأهلى الذى أكد ثقته الكاملة فى المستشار القانونى لاستعادة حق النادى فى القضية خاصة أن الحكم لم يكن سيتوقف فقط عند غرامة الـ 135 مليون جنيه بل كانت هناك فوائد مالية أخرى.

اللافت للنظر، أن حكم البطلان جاء في الوقت الذى أشار فيه العديد من القانونيين إلى عدم جدوى اتخاذ أى إجراءات قانونية حيال الحكم الذى صدر لمصلحة شركة مسك، كون الحكم واجب النفاذ، إلا أن المستشار القانونى للأهلى أقام دعوى البطلان فى فبراير 2018 وتابع محمود الخطيب الملف باهتمام شديد، وصدر حكم محكمة استئناف عالى القاهرة ببطلان الحكم الذى حصلت عليه شركة مسك بتغريم الأهلى 135 مليون جنيه بالإضافة إلى فوائد هذا المبلغ.