» فى رمضان.. غلق الملاهى الليلية والبارات بالغردقة

14 مايو 2018 - 07:41 م

أكدت مباحث الآداب بالبحر الأحمر برئاسة العقيد عبدالله عباس، وقف عمل جميع البارات والملاهى الليلية بمناسبة شهر رمضان.

ومر الرائد شريف خليل، معاون قسم مباحث الآداب على جميع الملاهى الليلية والبارات بمدينة الغردقة وتم إبلاغهم بوقف العمل خلال شهر رمضان.

يذكر أن مدينة الغردقة، بها 9 ملاه ليلية و"35 بار" منتشرة فى مناطق الشيراتون وشارع النصر جنوب الغردقة والأحياء شمال المدينة، وتم استثناء جميع البارات داخل الفنادق والمنتجعات السياحية إذ يتم اقتصار تقديمها للسياح الأجانب نزلاء تلك الفنادق.

وفى ذات السياق نفذ قسم مباحث الآداب بالتنسيق مع الأمن الوطنى حملة مكبرة على الفنادق الشعبية والشقق المفروشة لمراجعة أسماء القاطنين.