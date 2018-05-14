  • الإثنين 14 مايو 2018
  • بتوقيت مصر08:37 م
بحث متقدم
علم جنوب أفريقيا

جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها بتل أبيب

أرشيفية

الدستور ينص على المصالحة الوطنية

أرشيفية

مصر تدفع بسيارات إسعاف لاستقبال مصابي غزة

النائب مصطفى بكري

«بكري» للحكومة: لماذا تبعدون أصحاب الضمائر الحية ‎

حسن نصرالله

أخطر اعترافات «حسن نصر الله» عن مفاوضاته السرية مع أمريكا

من تشيع جثمان الشهيد العقيد في الدفاع المدني موسى أبو حسنين الذي ارتقى برصاص الاحتلال شرق غزة اليوم

ارتفاع شهداء غزة لـ 55 وإصابة 2770 آخرين

أرشيفية

انفجار قنبلة بالعاصمة الإدارية الجديدة

محمد أبوتريكة

«أبوتريكة» يخرج عن صمته: التاريخ لن يرحم حُكامنا

أرشيفية

خبراء: رفع تذاكر المترو تمهيدًا لخصخصته

زوجة نجل سامي عنان

حبس زوجة نجل سامي عنان

"صادق": هذه رسالة شهداء فلسطين إلي إسرائيل

الحياة السياسية

سعيد صادق
سعيد صادق

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

عمرو أديب: "أدفع نص عمري لمعرفة هذا الأمر"

#

"حمزة": "مستعد لتطوير السكك الحديدية بنفسي"

#

مواقع أجنبية: روسيا طوق النجاة لإسرائيل

#

محمد صلاح يوجه رسالة إلي جماهير ليفربول


قال الدكتور سعيد صادق أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن سقوط عدد كبير من الشهداء اليوم في الأراضي الفلسطينية، سيكون له أثر كبير علي إسرائيل وهو توصيل رسالة الي قوات الاحتلال الإسرائيلية، بأن القضية الفلسطينية لم ولن تموت حتي مع وجود صمت عربي ودولي حول المجزرة الإسرائيلية اليوم .
وأكد صادق، في تصريحات خاصة لـ"المصريون" أن الصمت العربي حول ما يحدث اليوم في فلسطين يعود إلي انشغال معظم الدول العربية في خلافاتها الداخلية مثل سوريا والعراق واليمن وليبيا .
وشدد صادق، على أن تقديم الشعب الفلسطيني لعدد كبير من الشهداء اليوم في يوم النكبة، جاء إيمانًا منه بأنه هو الذي يجب أن يدافع عن أرضه ويحررها من الاحتلال الإسرائيلي ويفسد فرحة إسرائيل بافتتاح السفارة الأمريكية في القدس.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

احتفالية أمريكية بلون الدم في القدس العربية

جمال سلطان

لماذا العرب الأكثر تخلفًا دون بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

القلق من جمال مبارك

فراج إسماعيل

حوادث «صلاح» وجرائمه

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

يوميات بيروت.. وطن الحرية والجمال والانتخابات

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة غدًا حول «مجزرة غزة»
» مستشفيات غزة تستغيث بمصر
» محمد هنيدي: ستبقى القدس عاصمة فلسطين الأبدية
» إحالة 13 متهمًا للمفتي في قضية «الهروب الكبير»
» بالفيديو..«صلاح»: متأكد من تجاوز المنتخب دور المجموعات
» «عبد الغفار»: هذا هو الهدف من «ريادة الأعمال» بالجامعات
» بطلان حكم تغريم الأهلى 135 مليون جنيه لصالح شركة "مسك"
» «البورصة» تخسر 9 مليارات جنيه
» فرنسا تعلن رفضها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
» إنشاء 18 صومعة بتكلفة 250 مليون جنيه بالخانكة
» «جنايات القاهرة» تحكم على «يوسف الحسينى» بالغرامة

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • فجر

    03:29 ص

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
فوانيس رمضان
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون