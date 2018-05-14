» محمد هنيدي: ستبقى القدس عاصمة فلسطين الأبدية

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أبدى الفنان محمد هنيدي، تعاطفه الشديد مع القضية الفلسطينية ورفض نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة واعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن القدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية.

ونشر عبر حسابه على «تويتر» صورة لسيدة مُسنة فلسطينية تقف أمام جندي إسرائيلي، وكتب عليها :«  كانت هنا قبل دولة الاحتلال وسيبقى وطنهم الأبدي دائما وأبدا هي وابنائها واحفادها بعاصمته الأبدية القدس».

وكانت أمريكا قررت نقل سفارتها بإسرائيل إلى القدس المحتلة اليوم، وسط غضب شعبي إسلامي تنديدًا بالقرار.


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