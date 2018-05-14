» عامل يمزق جسد زميله بسبب بيع الأسماك

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها للقبض على عامل بمحل أسماك، لقيامه بتمزيق جسد زميله حتى الموت في شبرا الخيمة بسبب الخلاف على ثمن بيع الأسماك والتنافس بينهما، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي، إشارة من المستشفى بوصول أحمد خ 30 عاما جثة هامدة إثر عدة طعنات نافذة بالبطن وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل في محل أسماك مجاور لمحل ملك والد المجني عليه وبسبب قيام المجني عليه ببيع الأسماك بسعر أقل للزبائن نشبت بينهما مشاجرة قام على أثرها المتهم بطعن المجني عليه عدة طعنات نافذة أودت بحياته في الشارع وفر هاربًا .