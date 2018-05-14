استشهاد نجل«الرنتيسى» القيادي بـ«حماس»

14 مايو 2018 - 09:03 م

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، استشهاد أحمد الرنتيسي، نجل القيادي البارز في حركة حماس، محمود الرنتيسي، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، شرقي قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت اليوم الاثنين، استشهاد 55 مدنيًا، وإصابة أكثر من 2770 آخرين بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق بالغاز، بينهم 7أطفال ومسعف خلال مشاركتهم في مليونية العودة شرق قطاع غزة.

ويتظاهر منذ الصباح، آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، احتجاجًا على نقل السفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى القدس، وإحياء للذكرى الـ 70 للنكبة.