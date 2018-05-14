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محاكمة بديع و738 متهمًا في «فض اعتصام رابعة»

قضايا وحوادث

محاكمة بديع
محاكمة بديع

مصطفى صابر

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اليوم.. محاكمة بديع و738 متهمًا فى قضية "فض اعتصام رابعة "

محمد بديع

جنايات القاهرة

اعتصام رابعه

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، غدًا برئاسة المستشار حسن فريد، لمرافعة الدفاع فى محاكمة بديع و738 متهمًا فى "فض اعتصام رابعة العدوية".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.

والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفضتجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.


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