» انتفاضة شعبية تجتاح تركيا لنصرة للقدس

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خرج الآلاف، اليوم الاثنين، في مسيرة بمدينة اسطنبول احتجاجًا على نقل الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.

وشارك في المسيرة التي حملت عنوان "ارفع صوتك ضد الاحتلال"، أعضاء منظمات مدنية وحشد كبير من المواطنين، حيث حمل المشاركون أعلام تركيا وفلسطين، وفق وكالة "الأناضول".

وأعرب المتظاهرون عن غضبهم إزاء استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين في المظاهرات على حدود قطاع غزة، مرددين هتافات مناوئة للاحتلال الإسرائيلي.

وشهدت المسيرة إلقاء كلمات لبعض مسئولي منظمات مدنية.

وفي السياق نفسه، نظم أعضاء أكثر من 55 منظمة مدنية، مسيرة بولاية باطمان جنوب شرقي تركيا، احتجاجًا على نقل الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها إلى مدينة القدس.

وخرج العشرات في المسيرة التي حملت عنوان "باطمان تسير من أجل القدس"، حيث ردد المتظاهرون هتافات من قبيل "القهر للولايات المتحدة، القهر لإسرائيل"، و"إسرائيل المجرمة اخرجي من فلسطين"، و"القدس عاصمة فلسطين".

وعصر اليوم، نقلت الولايات المتحدة سفارتها رسميًا إلى القدس، تنفيذًا لقرار سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسقط 55 شهيدًا و2770 مصابًا برصاص الجيش الإسرائيلي في مظاهرات نظمها آلاف الفلسطينيين اليوم، على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، احتجاجًا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وإحياءً للذكرى الـ 70 للنكبة.

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