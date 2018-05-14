» طيران الاحتلال يشن غارات على غزة

14 مايو 2018 - 09:14 م

أغار سلاح الجو الإسرائيلي على 5 أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، وسط احتجاجات حاشدة للفلسطينيين ضد افتتاح السفارة الأمريكية لدى إسرائيل في مدينة القدس.

ونقلت صحيفة "جيروساليم بوست" عن مصدر في وزارة الدفاع الإسرائيلية، تصريحات بأن الطائرات الإسرائيلية، استهدفت 5 أهداف في معسكر للتدريب في مدينة جباليا.

ويشهد قطاع غزة حالة من الغليان، على نقل السفارة الأمريكية للقدس اليوم 14 مايو الموافق لـ "ذكرى النكبة"، وقامت القوات الإسرائيلية بمجزرة عند الحدود مع قطاع غزة.

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد أكثر من 55 فلسطينيا وأصيب ألفان على الأقل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات على الشريط الحدودي للقطاع، أثناء مشاركتهم في "مسيرات العودة الكبرى".

وقد عم إضراب قطاع غزة اليوم الاثنين، استعدادا للخروج في مسيرات حاشدة باتجاه الحدود الشرقية للقطاع للمشاركة في "مسيرات العودة الكبرى".

ويأتي الإضراب بناء على دعوة وجهتها اللجنة التنسيقية لـ "مسيرات العودة وكسر الحصار"، التي قالت في بيان، إن "الإضراب سيشمل المؤسسات الرسمية والشعبية والتجارية وسائر مناحي الحياة اليومية بما فيها المؤسسات التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين".