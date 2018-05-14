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"علماء دين" بغزة يدينون نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

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أدان علماء دين في قطاع غزة، يوم الإثنين، نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس.
وقالت "رابطة علماء فلسطين"، بغزة اليوم في بيان لها، وصل الأناضول نسخة منه: "نؤكد على أن ما جرى من نقل السفارة الأمريكية اليوم إلى القدس؛ ما هو إلا خطوة استعمارية إجرامية من الولايات المتحدة الأمريكية ومن أيّدها، لتعزيز بقاء هذا العدو الصهيوني على أرضنا، وزيادة مدة تدنسيه لها".
واستدركت: " ولكن الحقيقة أن هذا العدو الغاصب سيزول عنها ونسأل الله أن يكون ذلك قريبا".
وطالبت الرابطة "علماء الأمة أن يكونوا عند مسؤولياتهم في بيان الحق وواجب النصرة لهذا الشعب الذي يقدم الشهداء، ويحافظ على حقوق الأمة، ففلسطين ليست للفلسطينيين وحدهم، والأقصى ليس للفلسطينيين وحدهم؛ وإنما هو حق للمسلمين أجمعين".
وأكدت الرابطة على "مشروعية مطالب الفلسطينيين المنتفضين على الحدود الشرقية لقطاع غزة، مطالبين بالعودة إلى أراضيهم في فلسطين التاريخية، ورفضًأ لنقل السفارة الأمريكية للقدس".
ونقلت الولايات المتحدة اليوم مقر سفارتها إلى مدينة القدس.
ويتظاهر منذ الصباح، آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى القدس، واحياء للذكرى الـ 70 للنكبة.
وقالت وزارة الصحة إن 55 فلسطينيًا استشهدوا، وأصيب 2771 آخرين بجراح مختلفة، جراء المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي، بحق المشاركين في مسيرة "العودة" السلمية بالقرب من الحدود الشرقية لقطاع غزة.

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