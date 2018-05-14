السودان.. تعديل بحكومة الوفاق يشمل 7 وزارات

14 مايو 2018 - 10:45 م

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الإثنين، مراسيم جمهورية قضت بتعديل في حكومة الوفاق الوطني، شملت 7 وزراء و8 ولاة و5 وزراء دولة، حسب وكالة الأنباء السودانية.



وأفادت الوكالة أن التشكيل شمل تعيين 7 وزراء، وهم إبراهيم محمود حامد (مساعد الرئيس السوداني السابق) وزيرًا للداخلية، وللخارجية الدريري محمد أحمد أحمد.



وعين محمد أحمد سالم وزيرًا للعدل، وعبد الله سليمان عبد الله لوزارة الزراعة والغابات، ولوزارة النفط أزهري عبد القادر.



كما عين أبو البشر عبد الرحمن وزيرًا للشباب والرياضة، وانتقل هاشم على سالم، من وزير معادن إلى وزير برئاسة مجلس الوزراء.

وأجرت المراسم الجمهورية تغييرًا في 5 وزرات دولة، وانتقل أسامة فيصل السيد من وزير دولة للاستثمار، إلى وزير دولة بالخارجية، وللعدل نعمات عمر الحويرص، وللإعلام االصادق بخيت الفقيه.



ونص المرسوم الدستوري على تعين طارق علي حسن وزير دولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وأسامة مختار النور فضل الله وزير دولة بوزارة الاستثمار.



أما في الولاية الشمالية (شمال)، تم تعين ياسر يوسف إبراهيم، منتقلًا من وزير دولة بالإعلام، وفي ولاية جنوب كرفدان (جنوب) عين أحمد إبراهيم على مفضل.



وفي ولايات دارفور (غرب)، وحسب المراسم، تولى الشريف محمد سموح ولاية شمال دارفور، وغرب دارفور حسين يسن حمد، وعين في ولاية وسط دارفور محمد أحمد جاد السيد . والوفاق الوطني حكومة جاءت بناء على توصية للحوار الوطني الذي قاطعته غالبية فصائل المعارضة.



ويشكل وزراء حزب المؤتمر الوطني 67% من وزراء الحكومة المشكلة في 11 مايو/آيار 2017، والتي تضم 31 وزيراً و43 وزير دولة، ونائبي للرئيس و4 مساعدين للبشير.

